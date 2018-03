Verso Samp-Inter | Spalletti | Non possiamo più sbagliare

Sampaoli Verso il no a Icardi : niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni : Sampaoli verso il no a Icardi: niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni Una doccia fredda non certo piacevole in questo momento. Continua a leggere L'articolo Sampaoli verso il no a Icardi: niente Russia 2018 per “scarso feeling” coi compagni sembra essere il primo su NewsGo.

Dall'Argentina : Sampaoli Verso il no a Icardi. Niente Russia 2018 per "scarso feeling" coi compagni : Indiscrezione di Fox Sports Argentina: Maurito pagherebbe il rendimento negativo e la poca simpatia di molti compagni di squadra

Probabili formazioni Serie A / Moduli - dubbi e scelte : così Verso Milan Sampdoria : Probabili formazioni Serie A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 25^ giornata del campionato (17-18-19 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Inter - l'ex Zenga : 'La cessione alla Samp mi fece male - meritavo un trattamento diVerso. Sul gol di Caniggia...' : Walter Zenga , tecnico del Crotone , ex portiere di Inter , Sampdoria e Nazionale , parla al Corriere dello Sport , raccontando le tappe più importanti della sua vita: 'Ai miei tempi ci volevano dieci anni per iniziare a giocare in una squadra, io ne avevo solo nove. La squadra del mio quartiere, la ...

Sampdoria - Puggioni Verso il Benevento : le parole dell’agente a CalcioWeb : Puggioni verso il Benevento. Come un fulmine a ciel sereno arriva oggi la notizia del possibile addio del portiere alla Sampdoria, dov’è stato negli ultimi anni il fido secondo di Viviano. Contattato dalla redazione di CalcioWeb, l’agente del calciatore ha rivelato come l’accordo con il Benevento sia davvero ad un passo. “Confermo l’interesse del Benevento per Puggioni, stiamo lavorando per portare a termine ...

Sampdoria - Dodò Verso la Spagna : Il Siviglia , passato pochi giorni fa nelle mani di Vincenzo Montella , starebbe pensando a Dodò , terzino della Sampdoria (di proprietà dell'Inter): l'indiscrezione proviene da Sky Sport .

Praet Verso la Juve : accordo con la Sampdoria : La Juventus mette le mani su Dennis Praet . Secondo La Stampa e il Corriere dello Sport , i dirigenti bianconeri si sono già accordati per acquistare il centrocampista offensivo belga (classe 1994 ex Anderlecht) dalla Sampdoria per la prossima stagione.