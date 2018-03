Papa | ' Un paese che litiga tutti i giorni non cresce | è malato'

Il Papa a Pietrelcina : "Un Paese che litiga non cresce" : Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco a Pietrelcina : un Paese che litiga tutti giorni non cresce : Roma, 17 mar. , askanews, Un Paese che litiga tutti i giorni non è cresce, è triste e malato': lo ha detto Papa Francesco da Pietrelcina, in visita pastorale nei luoghi di Padre Pio. Il Papa ha ...

Papa : un Paese che litiga tutti giorni non cresce - è malato : Roma, 17 mar. , askanews, Un Paese che litiga tutti i giorni non è cresce, è triste e malato': lo ha detto Papa Francesco in visita pastorale a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio. Il Papa ha ...

Papa Francesco a Pietrelcina 'Un Paese che litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'Un Paese che litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Papa Francesco a Pietrelcina : "Un paese che litiga non cresce" : Pellegrinaggio nel centenario della comparsa delle stimmate permanenti e nel 50/mo anniversario della morte del santo

Papa Francesco in Cile e Perù/ Diretta streaming video : Vescovo Ayacucho - "Paese diviso - ma speriamo con lui" : Papa Francesco in Cile e Perù, Diretta streaming video: Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio 2018. Ai giovani, 'senza connessione con Gesù..'.

Papa Francesco in Cile. Scontri e tensioni nel Paese : Quattrocentomila fedeli hanno preso parte alla prima messa di Papa Francesco in terra cilena. Poco prima sono scoppiati alcuni incidenti nella zona di Matta Avenue, nel centro di Santiago, dove era in programma la "marcia dei poveri" con l’intento di far vedere al pontefice la realtà sociale del Cile che il governo non vuole mostrargli, e per protestare contro le alte spese dell'organizzazione del viaggio. Erano ...

Cile - il difficile viaggio di Papa Francesco : nel Paese crollata la fiducia nella Chiesa “Chiedo perdono per i casi di pedofilia” : Che non sarà un viaggio faCile per Papa Francesco lo ha ammesso lo stesso Vaticano. Ma il Cile si sta presentando come una meta più diffiCile del previsto, senza contare i malumori dell’Argentina per essere stata, ancora una volta, ‘evitata’ dal proprio Pontefice. Dopo gli attacchi incendiari dei giorni scorsi a diverse chiese della capitale Cilena Santiago, i dati appena pubblicati dall’istituto di ricerche ...