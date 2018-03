Oltre la notte e gli altri film del weekend

Oltre la Notte film al cinema in uscita il 15 marzo : recensione - curiosità : Oltre la Notte è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. La pellicola è di tipo drammatico ed è diretta da Fatih Akin, con Diane Kruger e Johannes Krisch. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Oltre la Notte film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Aus dem Nichts DATA uscita: 15/03/2018 GENERE: Drammatico NAZIONALITA’: Germania, ...

Oltre la notte : Diane Kruger e i postumi del terrorismo : In un attentato di matrice neonazista perdono la vita un uomo e un bambino. E’ la famiglia di una donna di Amburgo, che nel momento in cui perde quanto di più caro è chiamata a reagire. Ad interpretarla, nella performance migliore della sua carriera – che le è già valsa la Palma d’oro come miglior attrice al 70 Festival di Cannes e che la vede finalmente recitare nella sua lingua, il tedesco – c’è una portentosa Diane Kruger. ...

Oltre LA NOTTE di Fatih Akin (2017) : Il vero, grande problema del film di Fatih Akin è, paradossalmente, la sua protagonista: Diane Kruger, finalmente alle prese con il primo ruolo interamente in lingua tedesca (la sua), è troppo brava. Che sia un’attrice straordinaria era già noto dai tempi di Mon Idole (2002) di Guillaume Canet e, più recentemente, di Bastardi senza gloria (2009) di Tarantino e Les Adieux à la Reine (2012) di Benoît Jacquot. Che sia un’interprete in grado ...

Macerata - la terra trema : Oltre 10 scosse nella notte : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv, nella notte, in provincia di Macerata. In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.2 alle ore 22.17, la scossa più forte è stata quella delle ore 23.48 di magnitudo 3.5 con epicentro vicino Muccia e Pieve Torina (Macerata).Alle 23.49 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8, alle ...

Oltre la notte - Diane Kruger da bella statuina del cinema europeo al premio a Cannes come migliore attrice : Ci sono bellezze subito protagoniste e bellezze che risplendono lentamente, e solo fra le ombre. Prendiamo gli esempi emblematici di Jennifer Lawrence e Diane Kruger: da una parte la ragazzona del Kentucky immediatamente alla ribalta, acclamata da premi e copertine, prepotente di fisico e sguardo, dall’altra la sottile bambola tedesca, viso incantevole eppure triste, fragile d’animo e sensibile alle pene d’amore. Senza richiamare il “dualismo” ...

Elezioni 2018 - votano Oltre 46 milioni di italiani Palermo - ristampate nella notte 200mila schede finite in seggi sbagliati E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Oltre la notte - dal regista de La Sposa turca la storia di una donna che combatte per avere giustizia : Quando il destino ti dice male, anzi malissimo. Accade alla giovane moglie e madre Katja che scopre i propri cari uniche vittime dello scoppio di una bomba del negozio dove il coniuge lavorava. Il figlio piccolo e il marito erano la sua vita: a Katja non resta che sopravvivere al lutto e iniziare una ricerca contro tutto e tutti per scoprire i colpevoli e restituire quel minimo di giustizia che comunque non li resusciterà. È una storia di ...