La Goggia difende la coppa di discesa dall' assalto della Vonn

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vuol difendere il pettorale rosso. Vonn e Weirather le rivali : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Garmisch (Germania) , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Kandahar Renne Sofia Goggia va in cerca di conferme sulle nevi tedesche. In vetta alla graduatoria di specialità la bergamasca vuol ben figurare nell’ultima gara prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un weekend, fino ad ora, condizionato dal meteo. Dopo la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2018 : le convocate dell’Italia. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa : La località bavarese di Garmisch-Partenkirchen ospiterà nel prossimo fine settimana (3-4 febbraio) l’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Una collocazione temporale di certo non ideale, se consideriamo che il 12 dello stesso mese andrà in scena in Corea del Sud il gigante che assegnerà le prime medaglie a cinque cerchi. Le atlete presenti a Garmisch, dunque, non avranno tempo ...