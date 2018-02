Kingdom Come Deliverance nasconde 3 easter egg a tema The Witcher 3

Kingdom Come : Deliverance riceve una mod per l'illuminazione dinamica : Kingdom Come: Deliverance è un titolo graficamente appagante, ma alcune delle sue sorgenti luminose, sottolinea DSOgaming, non proiettano luci dinamiche.A questo però, Come spesso accade in questi casi, ci hanno pensato i modder realizzando dunque una mod ad hoc che forza le candele così Come la maggior parte delle fonti di luce a proiettare luci e ombre in maniera dinamica.La mod si chiama "Enable Shadows on all lights" e fanno eccezione al suo ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Come procurarsi un cavallo : Spostarsi a piedi nel vasto open world di Kingdom Come Deliverance è un suicidio oltre che molto dispendioso in termini di risorse per il protagonista, per questo viene in nostro aiuto il cavallo, ma Come fare per ottenerne uno? Presto detto! Come ottenere un cavallo in Kingdom Come: Deliverance Avete mai sentito dire il mio regno per un cavallo? Siete fortunati, non c’è bisogno di sacrificare un regno per procurarvi un ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Come imparare a leggere : Si sa che nel Medioevo la lettura era un privilegio riservato ai pochi e lo stesso avviene in Kingdom Come Deliverance. imparare a leggere vi porterà dei grossi benefici, in questo articolo vi spiegheremo cosa fare per apprendere la suddetta abilità. Come imparare a leggere in Kingdom Come Derliverance Prima di tutto dovete avanzare con la storia, fino a quando non sbloccherete l’apposita missione chiamata “La penna e ...

Kingdom Come : Deliverance : i modder hanno già apportato modifiche ai sistemi di salvataggio e lockpicking : Tre giorni dopo il lancio del gioco sono già uscite delle mod che alterano il sistema di salvataggio del gioco (volutamente reso legato al roleplay) e al lockpicking, meccanica che ha fatto storcere il naso ai molti per Come è stata implementata.Destructoid infatti riporta Come la meccanica del salvataggio sia, nel gioco vanilla, legata a determinati oggetti o luoghi, in funzione di un gameplay più oculato e per dare una sorta di peso ad ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Dove trovare i grimaldelli e come scassinare le serrature : Se volete ottenere l’Armatura di Talmberg in Kingdom come Deliverance avrete bisogno di grimaldelli. In questa Guida vi illustreremo non solo Dove trovarli ma anche come utilizzarli. Dove trovare e come utilizzare i grimaldelli in Kingdom come Deliverance Prima di iniziare, vi anticipiamo che scassinare le serrature o lucchetti in Kingdom come Deliverance è tutt’altro che semplice, ma come dice il ...

Kingdom Come : Deliverance Guida : Come ottenere rapidamente monete in gioco : In questa Guida vi spiegheremo nel dettaglio Come ottenere rapidamente le monete in Kingdom Come Deliverance, utili per l’acquisto di beni di ogni tipo, da armamenti ed armi a cibi e quanto altro ancora. Inizialmente avrete a disposizione una piccola manciata di monete, per tanto procurarsi i grimaldelli per aprire le serrature e trovare ad esempio l’Armatura di Talmberg diverrà una vera e propria impresa. Come farmare ...

Kingdom Come Deliverance Guida : Dove trovare l’armatura a Talmberg : Se avete da poco iniziato Kingdom Come Deliverance, avrete sicuramente raggiunto Talmberg. Una delle prime missioni del gioco consiste nel tornare alla città natale per seppellire i propri genitori, purtroppo però le guardie non vi faranno uscire dalla città cosi facilmente. Vi sono diverse scappatoie e tra queste la possibilità di recuperare l’armatura. Dove trovare l’armatura a Talmberg in Kingdom ...

Kingdom Come Deliverance si aggiorna con una patch ma solo su PS4 : A distanza di pochi giorni dal lancio, Kingdom Come Deliverance si aggiorna nuovamente con una patch di ben 13 GB, disponibile per ora solo su PS4, in quanto su Xbox One è in attesa di certificazione. Kingdom Come Deliverance: Disponibile la patch 1.03 (solo PS4) Di seguito vi riportiamo le varie migliorie apportate al gioco con il suddetto update: Miglioramenti alle fasi stealth ed uccisioni furtive Migliorati i modelli dei ...

Alle 21 in diretta con la rubrica Nerding After Dinner : giochiamo a Kingdom Come Deliverance : Si rinnova l'appuntamento con le imperdbili dirette di Eurogamer.it e la rubrica Nerding After Dinner!Il protagonista della puntata di questa sera sarà l'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance. Il titolo è stato già esaminato a dovere nella nostra recensione e, Come ormai saprete, il gioco propone un open world con una storia non lineare e combattimenti impegnativi, il tutto condito da una precisa accuratezza storica che vi ...

Vendite di successo per Kingdom Come : Deliverance : Kingdom Come: Deliverance di Warhorse Studios ha visto divisi critici e giocatori, in quanto questo RPG storico offre un impressionante mondo storico infestato da importanti problemi tecnici. Il gioco ha già venduto 300.000 copie su Steam dal lancio, rendendolo il gioco più venduto sulla piattaforma digitale, secondo Warhorse e a ...

Kingdom Come : Deliverance ha già piazzato 500.000 copie : Kingdom Come: Deliverance, già recensito sulle nostre pagine, ha avuto un ottimo lancio a giudicare da quanto riportato da VG247.com, nonostante i vari bug e i problemi di prestazioni sembra che l'RPG medioevale di Warhorse Studios stia piacendo ai giocatori.Il gioco è uscito solamente 2 giorni fa, il 13 febbraio, e in poco tempo ha raggiunto quota 500.000 copie vendute, 300.000 di queste sono state piazzate in digitale su Steam. Ad annunciare ...

Kingdom Come Deliverance : entro due settimane arriverà una nuova patch per PS4 e Xbox One : L'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance, è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC. Riguardo l'interessante titolo già vi abbiamo proposto la nostra recensione e ora arrivano novità relative alla prossima patch prevista per le versioni console.Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, l'update per le versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come Deliverance arriverà entro le prossime due settimane. A confermarlo è il boss di ...