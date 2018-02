Moda | Moscot a Mido con la ‘Golden Era’ | spazio a Milano prossimo obiettivo

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018), 15 feb. (AdnKronos) – Negli Stati Uniti il brand è un’istituzione. Gli occhialili indossano Johnny Deep, lady Gaga, Tim Burton, Tom Hanks, Josh Hartnett, Kate Moss, Kirsten Dunst. In Italia esiste un solo punto vendita, a Roma, inaugurato lo scorso anno. E ora Harvey e Zack, rispettivamente padre e figlio, Ceo e direttore creativo del brand, stanno per arrivare acon la nuova collezione. Sono la quarta e quinta generazione di una maison newyorkese nata più di 100 anni fa, che ancora oggi ha mantenuto la formula della conduzione familiare. E l’è di arrivare quanto prima anche ad aprire un punto vendita a.La scelta di Roma come prima città dove inaugurare in Italia, spiegano all’Adnkronos Harvey e Zack, è stata dettata dal fatto che “in quanto città storica e immersa nelle arti, è perfettamente allineata ...