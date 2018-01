CR7 in vendita : è davvero rottura tra il portoghese e i Blancos? : Non è sempre una questione di soldi. Cristiano Ronaldo, vincitore del quinto pallone d'oro, dopo gli ultimi successi personali e con il Real Madrid, chiede un nuovo super contratto, ma Fiorentino Perez, presidente del club madrileno ha detto no e ha posto sul tavolo delle trattative il calciatore stesso. CR7 guadagna 21 milioni netti l'anno come da contratto firmato nel 2016 e valido fino al 2021, ma vuole il raddoppio. Secondo le dichiarazioni ...

Perez sogna un nuovo tridente Real : in vendita CR7 - via Bale e Benzema. Obiettivi : Neymar - Hazard e… Icardi : Perez sogna un nuovo tridente Real: in vendita Cr7, via Bale e Benzema. Obiettivi: Neymar, Hazard e… Icardi I quotidiani spagnoli delineano la nuova strategia del presidente madridista: uno scenario rivoluzionario Continua a leggere L'articolo Perez sogna un nuovo tridente Real: in vendita Cr7, via Bale e Benzema. Obiettivi: Neymar, Hazard e… Icardi sembra essere il primo su NewsGo.