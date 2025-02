Juventusnews24.com - Yildiz in panchina in Juve Inter? Come all’andata possibile ingresso solo a gara in corso: il ballottaggio e il pensiero di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inindi domenica sera?potrebbe non partire dall’inizio: qual è ilLasorpresa di formazione della, in vista del big match di domenica sera contro l’, sarebbe ladi Kenanpotrebbe non partire dall’inizio, per poi entrare ainper tenere alto il livello dellaspiega la Gazzetta dello Sport, il turco è apparso abbastanza stanco nelle ultime uscite e potrebbe per questo riposare dall’inizio. Al suo posto giocherebbe quindi Samuel Mbangula, reduce dal gol decisivo al PSV.Leggi suntusnews24.com