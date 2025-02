Internews24.com - Marino dichiara: «Le mie favorite per le scudetto? Ecco chi sono»

di Redazionerivela quali siano le sueper lo: lezioni dell’ex dirigente del Napoli In un recente intervento ai taccuini dell’edizione odierna de Il Mattino, l’ex dirigente del Napoli Pierpaoloha condiviso le sue opinioni sulle squadre che consideraper la conquista delloin questa stagione. LE PAROLE DELL’EX DIRIGENTE AZZURRO- «Conte? L’allenatore ha saputo gestire le prime situazioni e i primi campanelli d’allarme. Tra squadra e tecnico c’è un’intesa completa: hanno saputo isolarsi rispetto a quelle che erano le ingerenze societarie dell’anno scorso. Non vedo grandi difficoltà, non credo ci saranno motivi di conflitto o situazioni che possgretolare questo gruppo granitico. Dirò di più. In questo Napoli di Conte vedo la stessa amalgama che si era creata tra Spalletti e la squadra.