Kyle Walker, la lezione in campo a Musah: il video che fa impazzire i tifosi del Milan | Guarda

ha subito convinto e conquistato idel. Con le vittorie contro Roma ed Empoli e il pareggio nel derby, il terzino inglese ha già mostrato tutto il suo valore, tutta la sua preziosissima esperienza. Nel successo ottenuto in trasferta contro i toscani - ieri, sabato 8 febbraio -, in una gara ricca di tensione tra espulsioni e decisioni Var controverse,non si è distinto solo per il suo rendimento in, ma anche per la sua personalità e per il carisma con cui ha guidato i compagni. Nel dettaglio, le telecamere di Dazn lo hanno seguito sin dai primi minuti, mostrando il rituale con l'acqua, un suo marchio di fabbrica. Ma non solo: ancora prima del fischio d'inizio,si è avvicinato a Yunusper dargli indicazioni precise. Le immagini lo mostrano mentre spiega alcuni movimenti tattici al centrocampista rossonero, indicandogli con gesti chiari come posizionarsi e muoversi durante la gara.