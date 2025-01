Quotidiano.net - Save the Children. L’infanzia interrotta dei bimbi di Haiti

Leggi su Quotidiano.net

Un’intera generazione di bambine e bambini porta le cicatrici del catastrofico terremoto didel 2010. A distanza di quindici anni, il loro futuro è segnato dai ripetuti spostamenti, dalle continue crisi e dalle frequenti interruzioni dell’istruzione che hanno subito a causa di quell’evento catastrofico. L’allarme è stato lanciato dathe- l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il sisma di magnitudo 7.0, che ha colpitoil 12 gennaio 2010, ha ucciso più di 220 mila persone e ha causato più di 1,5 milioni di sfollati, devastando le infrastrutture del Paese, comprese migliaia di scuole. Sebbene da alloraabbia compiuto alcuni passi avanti, la continua violenza dei gruppi armati in questi anni ha paralizzato i progressi, lasciando il futuro dei bambini in bilico.