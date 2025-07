Calciomercato Juventus | Vlahovic verso l’uscita Inter e Milan preparano il derby di mercato per il serbo

A Torino, sponda bianconera, il calciomercato entra sempre più nel vivo. Se da un lato Tudor si prepara ad accogliere Sancho e il già bianconero Conceição, dall’altro continua a tenere banco il caso Vlahovic. Il rapporto tra Dusan Vlahovic e la Juventus è ormai ai titoli di coda. Come spesso accade nelle storie d’amore, alcune durano per sempre, altre si interrompono per motivi differenti. In questo caso, la rottura sarebbe dovuta alle richieste economiche avanzate dal centravanti serbo per il rinnovo del contratto. La dirigenza ha fatto sapere di non essere disposta ad accettarle, portando a uno stallo sempre più evidente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

In questa notizia si parla di: calciomercato - vlahovic - juventus - uscita

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato Juve, caccia al bomber del futuro: tra Osimhen e Retegui, sono quattro i nomi per il post Vlahovic - Calciomercato Juve, caccia al bomber del futuro: tra Osimhen e Retegui, sono quattro i nomi per il post Vlahovic È iniziata la caccia al prossimo attaccante della Juve, tenuto conto che nel reparto i bianconeri potrebbero essere costretti a fare i conti con le uscite di Vlahovic, Kolo Muani e Milik.

Calciomercato Juve: quattro nuove idee per il numero 9 del futuro. Suggestioni estive per sostituire Vlahovic, chi può arrivare a Torino - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: emergono quattro nuove idee per l’attaccante del futuro.

Paolo Paganini lancia una vera e propria bomba di calciomercato, rivelando che il Napoli ha avuto un contatto con Dusan Vlahovic e con il suo entourage. L'interessamento del club azzurro per la punta in uscita dalla Juventus è a dir poco clamoroso consider Vai su Facebook

Eugenio Ascari a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "#Vlahovic? C'è quasi incomunicabilità tra la #Juventus e chi gestisce il calciatore, che sembra quasi voglia andare in scadenza. L'unica via d’uscita, a parte le sirene arabe, penso sia rappresentata dal # Vai su X

Vlahovic-Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. Gonzalez fa le valigie; La Juve proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto!; Calciomercato, Vlahovic al Milan: esplode la bomba improvvisa!.

Calciomercato Juve, due bianconeri sempre più in uscita: tesoretto da 25 milioni di euro con le loro cessioni? Il punto - Calciomercato Juve, due bianconeri sempre più in uscita: gli ultimi aggiornamenti sul futuro di questi calciatori Il calciomercato Juve continua a essere vivo, con diverse trattative che riguardano si ... Come scrive juventusnews24.com

Milan, colpo Vlahovic dalla Juve! Pedullà conferma: “Ecco come” - Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e nel mirino del Milan L'articolo Milan, colpo Vlahovic dall ... Riporta msn.com