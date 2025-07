Trieste, 17 lug. (askanews) - Inaugurata la nuova sede di Genertel "Palazzo Stock" in via Stock 2. Edificio storico fondato nel 1929, che ha ripreso vita da questo progetto innovativo e funzionale, dove l'obbiettivo principale √® la sostenibilit√† a 360 gradi. Genertel ha voluto rinnovare una chicca storica per creare uno spazio che guarda al futuro con responsabilit√†, innovazione, creativit√† e attenzione alle persone creando spazi funzionali e aree di relax. Lavoro ottimale quello creato da Genertel dove inizia un percorso volto al connubio perfetto il lavoro contemporaneo e l'importante storia che risiede nel cuore di questo importante palazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Palazzo Stock: workplace sostenibile tra tradizioni e innovazione