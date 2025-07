A City Life Milano va in scena Il ballo del mattone

Tra palazzinari, perquisizioni e grattacieli da copertina, Milano si risveglia con la Gdf alla porta e qualche certezza in meno. Ma si sa: qui si cade quasi sempre in piedi

EY Smart City Index 2025: Bologna, Milano e Torino le città più smart - Roma, 6 maggio 2025  - Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell'EY Smart City Index 2025.

Piano City Milano 2025: "Un modo per vivere la città in musica, gratuita per tutti" - La codirettrice artistica del festival Ricciarda Belgiojoso illustra il programma, tra brani classici e musicisti celebri che, attraverso il pianoforte, esplorano i generi musicali più eterogenei.

Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell' EY Smart City Index 2025, la classifica stilata tra 109 città italiane capoluogo in base allo sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale.

Milano Football Week: svelato il programma. Dal 7 al 15 giugno, andrà in scena a Milano in CityLife la terza edizione dell’evento dedicato allo sport più amato al mondo, organizzato da La Gazzetta dello Sport; Diciottenne ferito a CityLife. La lite e i colpi di taglierino; Gangs of Milano: Torino diventa Milano nella serie tv. Ecco le location della seconda stagione.

Corruzione a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella: tutti gli indagati - L’imprenditore Manfredi Catella e l’assessore all’Urbanistica di Milano Giancarlo Tancredi sono indagati, con loro altre quattro persone ... Segnala quifinanza.it

VIDEO | Milano, crolla l’iconica insegna rossa di Generali a City Life - [digiplayer id="123469"] Scena surreale questa mattina a Milano dove, nella cruciale zona di City Life, è crollata l'iconica insegna rossa di Generali, da anni posta in cima al grattacielo. msn.com scrive