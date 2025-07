Francesco Tabellini non ha mai avuto un'occasione "vera" nel basket italiano, ma è stato scelto per guidare una delle nuove corazzate d'Europa: "La proprietà americana ragiona diversamente da come siamo abituati a fare noi. In Italia non avevo chances, così sono uscito dalla confort zone e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Insegnavo latino e greco, ora alleno in Eurolega a Parigi. E porto sul parquet il Milan di Sacchi"