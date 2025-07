L' ho ucciso io Giuseppe Cordici confessa l' omicidio di Salvatore Italiano | il cadavere trovato in un sacco

l sessantenne milazzese Giuseppe Cordici ha confessato di aver ucciso il vicino di casa Salvatore Italiano trovato avvolto in sacchi di plastica neri in via Capuana nel quartiere di Bastione a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «L'ho ucciso io». Giuseppe Cordici confessa l'omicidio di Salvatore Italiano: il cadavere trovato in un sacco

Salvatore Italiano, 84 anni, è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in strada a Milazzo lo scorso 10 luglio. Per il delitto è stato arrestato il vicino di casa, Giuseppe Cordici, commerciante incensurato di poco più di 60 anni. L’uomo è accusato di omicidio volo Vai su Facebook

«L'ho ucciso io». Giuseppe Cordici confessa l'omicidio di Salvatore Italiano: il cadavere trovato in un sacco; L'omicidio di Salvatore Italiano, si aggrava la posizione di Giuseppe Cordici; Milazzo. Omicidio Salvatore Italiano: il fermato è Giuseppe Cordici, il vicino incensurato spesso in lite con la vittima.

Salvatore ucciso e gettato in un sacco in strada a Milazzo: arrestato il vicino, incastrato dai video - Secondo la Squadra Mobile di Messina che sta lavorando sull'omicidio dell'84enne Salvatore Italiano, dietro il delitto probabili dissidi di vicinato per ... Lo riporta fanpage.it

Omicidio a Milazzo. Cordici si difende ma il giudice non gli crede: “Ricostruzione fantasiosa” - Cordici si difende ma il giudice non gli crede: “Ricostruzione ... msn.com scrive