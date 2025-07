Quindicenne morto in moto contro un albero indagati assessore e dirigente del Comune di Viterbo

L'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris e il dirigente del VI settore del Comune sono indagati per omicidio stradale per la morte del 15enne che si è schiantato contro un albero in viale Triste a Viterbo. Al vaglio le condizioni di manto stradale, segnalatica e manutenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due indagati per la morte di Leonardo Cristiani finito con la moto contro un albero su viale Trieste

Morte di Leonardo, strada sotto accusa Indagati assessore e dirigente - Ci sono due indagati per la morte di Leonardo Cristiani, il quindicenne che lo scorso 9 giugno ha perso la vita dopo essere finito contro un albero con la sua moto da cross, su viale Trieste. Riporta ilmessaggero.it