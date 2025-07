Lookman all' Inter può essere devastante E ci sono tre dati che lo dimostrano

I nerazzurri hanno messo gli occhi sul fenomeno dell'Atalanta, che alzerebbe non poco il livello del reparto offensivo della squadra di Chivu. Per portarlo via da Bergamo serviranno circa 50 milioni. Il nigeriano è reduce da tre grandi stagioni tra Serie A e coppe europee e ci sono tre dati che rendono l'idea dell'impatto che potrà avere sull'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lookman all'Inter può essere devastante. E ci sono tre dati che lo dimostrano...

Ad oggi l'Atalanta libera Lookman per 40 milioni se il giocatore va all'estero. Per l'Inter il prezzo è più alto. I contatti tra gli agenti del giocatore e Piero Ausilio sono stati molto positivi, il feedback di Lookman verso l'Inter è molto positivo. Ma c'è da trattare con l'

Ci sono 10 milioni di gap da colmare per Lookman. Dall'Inter, però, trapela fiducia di riuscire a chiudere in tempi nemmeno troppo lunghi. Volendo fare un'ipotesi, l'idea è che Lookman possa essere a disposizione di Chivu già per il raduno del 26 luglio o po

