Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli accoglie ufficialmente Noa Lang. Con un comunicato pubblicato nel pomeriggio, il club azzurro ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo dell’esterno offensivo olandese dal PSV Eindhoven. Il giocatore ha firmato un contratto pluriennale e si unirĂ subito al gruppo in ritiro a Dimaro Folgarida. Classe 1999, nato a Capelle aan den IJssel, Lang ha compiuto 26 anni lo scorso 17 giugno. Cresciuto nell’Ajax, ha vestito le maglie di Twente, Club Brugge e PSV, collezionando esperienza internazionale in Champions League ed Europa League. Esterno offensivo elettrico e imprevedibile, Lang è stato fortemente voluto da Antonio Conte per rafforzare la batteria degli esterni d’attacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Noa Lang al Napoli: firma e annuncio ufficiale del club

