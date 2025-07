Trump vuole cambiare anche la Coca-Cola ecco la ricetta che ha in mente

"Sarà solo migliore", ha assicurato l'inquilino della Casa Bianca. Ma il cambio nella storica preparazione potrebbe portare a diverse conseguenze sia economiche che politiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump vuole cambiare anche la Coca-Cola, ecco la ricetta che ha in mente

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Trump vuole riaprire Alcatraz: "Ci rinchiuderò la feccia d'America" - Donald Trump ha annunciato di voler riaprire Alcatraz, il celebre penitenziario federale chiuso dal 1963 e situato su un'isola nella baia di San Francisco.

Trump vuole cambiare pure la Coca Cola: via lo sciroppo di mais, “la faremo con lo zucchero di canna” - E la lobby del mais è già scattata: "Perderemmo migliaia di posti di lavoro affossando i redditi agricoli" ... Si legge su dire.it

Ricetta della Coca-Cola, perché (e come) Donald Trump vuole modificarla - La nuova versione americana della bevanda potrebbe contenere zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais. Segnala wired.it