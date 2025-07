Milano scippa un orologio da 300mila euro a un imprenditore turco | ecco come ha agito – Video

Colpo grosso in centro a Milano: un imprenditore turco è stato derubato ieri, mercoledì 16 luglio, del suo orologio Richard Mille dal valore di 300mila euro mentre stava rientrando in hotel. In velocitĂ , come si vede dalle immagini di sorveglianza, un giovane gli si è avvicinato e gli ha strappato dal polso l’orologio per poi scappare a piedi con due complici. Insieme all’imprenditore, a Milano per affari, si trovava anche la figlia. Immediatamente sul posto è arrivata la Squadra Mobile. Dopo 24 ore è stato fermato un uomo: si tratta di un 25enne di origini nordafricane che si è dichiarato cittadino belga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

