Stellantis punta sul Marocco | 1 milione di veicoli nel 2030 e 3mila assunti

Più auto e più dipendenti. In Marocco, però. Stellantis prevede di raddoppiare la propria produzione nel paese nordafricano entro il 2030, con un investimento da 1,2 miliardi di euro. L’obiettivo è far uscire dalla fabbrica di Kenitra oltre 1 milione di auto all’anno e per questo è prevista l’assunzione di 3.100 dipendenti. Mentre la situazione degli stabilimenti italiani è drammatica, c’è quindi un Paese che brinda. Frutto di un accordo tra il Regno del Marocco con Psa e inaugurato nel 2019 con la produzione della Peugeot 208, nell’impianto oggi si assemblano anche il quadriciclo elettrico Citroën Ami, la Opel Rocks-e e la Fiat Topolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis punta sul Marocco: 1 milione di veicoli nel 2030 e 3mila assunti

In questa notizia si parla di: stellantis - marocco - milione - punta

Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030 - Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030 - Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco - Roma, 17 luglio 2025 – Stellantis investe e assume. Ma lo farà in Marocco. Il Gruppo automobilistico prevede infatti di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Urso ha capito male, il milione di veicoli era in #Marocco. Occorre fare tre cose: 1) varare provvedimenti su energia e industria 4.0; 2) chiamare Elkann e chiedergli conto dell’ennesima presa per i fondelli; 3) mandare Urso a casa. Vai su Facebook

Stellantis raddoppia la produzione in Marocco e assume: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro; Stellantis espande lo stabilimento di Kenitra: 3 mila nuovi posti di lavoro; Stellantis lascia (l’Italia) e raddoppia (in Marocco)?.

Stellantis raddoppia la produzione in Marocco entro il 2030: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro - 100 nuovi posti di lavoro, spingerà la produzione di veicoli elettrici e rafforzerà la filiera industriale marocchina ... Scrive milanofinanza.it

Auto, Stellantis raddoppia la produzione in Marocco entro il 2030 - Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell’impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro. Come scrive lasicilia.it