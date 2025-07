Come la tecnologia automobilistica combatte l’impatto del tempo sui trasporti

Le condizioni meteorologiche – pioggia, neve, ghiaccio e caldo estremo – pongono continue sfide a un trasporto sicuro ed efficiente. Che si tratti di visibilità ridotta durante una tempesta o di problemi meccanici causati dal gelo, l’affidabilità dei veicoli è messa a dura prova in climi estremi. Fortunatamente, la moderna tecnologia automobilistica continua a evolversi, offrendo sistemi e materiali avanzati che proteggono i componenti critici e migliorano le prestazioni in ogni tipo di clima. Dai sistemi di controllo della trazione e antibloccaggio agli specchietti riscaldati e ai rivestimenti idrofobici, i veicoli di oggi sono dotati di tecnologie progettate appositamente per contrastare gli impatti ambientali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it