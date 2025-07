Il tabellone ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile  si allinea ai quarti di finale: a Singapore vanno in scena gli ottavi di finale tra le seconde e le terze classificate nella prima fase a giorni, ed il Setterosa piega per 13-11 la Cina. Le azzurre del CT Carlo Silipo affronteranno sabato 19 luglio alle ore 13.10 italiane l’ Ungheria, che aveva vinto il Gruppo C. Passano il turno anche i Paesi Bassi, vittoriosi sulla Nuova Zelanda per 14-9: per le neerlandesi ai quarti ci sarà la sfida contro la Spagna, che nella prima fase aveva ottenuto il primo posto nel Girone D. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: risultati 17 luglio. L’Italia piega la Cina ed affronterà l’Ungheria