Decarbonizazione Boccardelli Luiss | usare tutte le tecnologie

Roma, 17 lug. (askanews) - "Gli obiettivi di decarbonizzazione che l'Ue, l'Italia, i paesi membri si sono dati sono molto ambiziosi, e richiedono una neutralità entro il 2050. Il che significa che abbiamo bisogno di tutte le tecnologie a disposizione per accelerare questa transizione". Lo ha affermato Paolo Boccardelli, Rettore dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, in occasione del convegno a Roma dal titolo "Sicilia e Mediterraneo. Rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy", promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

