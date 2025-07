Nascono gli hub urbani e di prossimità | ecco cosa sono

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei Comuni 14 milioni di euro per "ridare vita" a centri storici e borghi. L'assegnazione dei fondi avverrà attraverso un bando, in uscita entro la fine del 2025. Lo strumento con cui verranno selezionati i territori beneficiari dei fondi sono.

La diagnosi di Alzheimer non rappresenta la fine della storia. Soprattutto se arriva presto, quando le facoltà cognitive sono pressoché integre. Ci sono terapie per rallentare il passo della malattia. E nascono iniziative per non restare soli - R icevere una diagnosi di Alzheimer è come trovarsi davanti ad una tela ricca di toni accesi, scoprendo d’un tratto che lentamente quei colori andranno sbiadendo.

Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor. I loro consigli - ‘ C onosci te stesso ’, in greco ‘ gn?thi seautón ’. Era questa la scritta che campeggiava sul tempio del Dio Apollo a Delfi, un monito che per secoli ha influenzato i più importanti pensatori: da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche.

A Bologna nascono i ‘rifugi climatici’: sono 15. Ecco quali e dove - Bologna, 13 giugno 2025 – Allerta caldo, a Bologna si soffrono le alte temperature e il Comune mette in campo una nuova azione al servizio dei cittadini.

