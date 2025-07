LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | maxi fuga al comando si avvicina il Col du Soulor

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 L’australiano Luke Durbridge sta dettando l’andatura in testa alla corsa. 15:54 Diversi corridori che facevano parte della fuga iniziano a perdere terreno nei confronti della testa della corsa. 15:52 Il belga Thibau Nys (Lidl – Trek) si stacca dalla fuga. 15:51 Siamo a sessanta chilometri dalla fine della corsa. 15:49 Al comando della corsa ci sono: Arensman (INEOS Grenadiers), Swift (INEOS Grenadiers), RodrĂ­guez (INEOS Grenadiers), Laurance (INEOS Grenadiers), Foss (INEOS Grenadiers), Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Storer (Tudor Pro Cycling Team), Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Wright (Bahrain – Victorious), Stannard (Bahrain – Victorious), Martinez (Bahrain – Victorious), Buitrago (Bahrain – Victorious), Castrillo (Movistar Team), Romeo (Movistar Team), Rubio (Movistar Team), Blackmore (Israel – Premier Tech), Lutsenko (Israel – Premier Tech), Woods (Israel – Premier Tech), Nys (Lidl – Trek), Skjelmose (Lidl – Trek), Theuns (Lidl – Trek), O’Connor (Team Jayco AlUla), Schmid (Team Jayco AlUla), Durbridge (Team Jayco AlUla), PenhoĂ«t (Groupama – FDJ), Martin (Groupama – FDJ), Madouas (Groupama – FDJ), Turgis (Team TotalEnergies), Gachignard (Team TotalEnergies), Cras (Team TotalEnergies), Izagirre (Cofidis), Coquard (Cofidis), Buchmann (Cofidis), Tejada (XDS Astana Team), Velasco (XDS Astana Team), Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe), Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), GarcĂ­a Pierna (ArkĂ©a – B&B Hotels), Venturini (ArkĂ©a – B&B Hotels), BarrĂ© (IntermarchĂ© – Wanty), Rex (IntermarchĂ© – Wanty), Sweeny (EF Education – EasyPost), Benoot (Team Visma Lease a Bike), Drizners (Lotto), Fredheim (Uno-X Mobility), Schachmann (Soudal Quick-Step), Wellens (UAE Team Emirates – XRG), van der Poel (Alpecin – Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga al comando, si avvicina il Col du Soulor

In questa notizia si parla di: diretta - fuga - tour - france

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Continuano gli attacchi dei corridori della Ineos nonostante ci sia Turner nella fuga 12.

LIVE Venezia-Schio 48-43, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: la Reyer tenta la fuga - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arbitri a rivedere al tavolo le immagini dei recenti fatti, squadre che sono ora vicino agli allenatori mentre il pubblico attende con caloroso rumore, ma anche con qualche parola all’indirizzo del presidente ospite, Cestaro, che ha cercato di capire la situazione.

LIVE Venezia-Schio 6-12, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: Famila subito a tentare la fuga - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-16 Viaggio in lunetta per Stankovic, che fa 2/2. 8-16 Nuovo +8 di Schio, e sono i primi due di Sottana.

DIRETTA Tour de France, quattro corridori in fuga nella seconda tappa Guarda la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a Vai su Facebook

DIRETTA #TourdeFrance, quattro corridori in fuga nella seconda tappa #TDF2025 #6luglio Guarda la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-dir Vai su X

Tour, 12^ tappa LIVE: ecco le salite, 25 in fuga; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinquantadue in fuga, presente Carlos Rodriguez; Tour de France LIVE! Sesta tappa: arriva la fuga o sarĂ nuova sfida van der Poel-Pogacar? La diretta scritta.

Tour de France, la 12^ tappa in diretta live - 3850 metri di dislivello: 4 GPM, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di ... sport.sky.it scrive

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 12^ tappa: ecco Hautacam! (oggi 17 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi giovedì 17 luglio: orario, percorso e vincitore 12^ tappa Auch- Segnala ilsussidiario.net