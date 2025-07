Una storia che… sfugge tra le dita cover e coincidenze | cosa succede tra Pausini Grignani e Matteo Bocelli

Una cover, tre artisti e un solo titolo: il caso social che infiamma il pop italiano. Tutto è iniziato la sera di mercoledì 16 luglio, quando Laura Pausini, da New York, ha annunciato sui propri canali social l’uscita, il 12 settembre, di un nuovo singolo intitolato La mia storia tra le dita in tre versioni: italiano, spagnolo e portoghese. Ma un dettaglio ha sollevato più di una perplessità: nessuna menzione all’autore originale del brano, Gianluca Grignani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) Solo qualche ora prima, Matteo Bocelli aveva pubblicato un reel con il titolo della celebre canzone, accompagnato da un “Fratello” rivolto proprio a Grignani, segnale che lasciava intendere una collaborazione tra i due per il prossimo album del giovane tenore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Una storia che… sfugge tra le dita, cover e coincidenze: cosa succede tra Pausini, Grignani e Matteo Bocelli

