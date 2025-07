Strage discoteca Corinaldo | fermato a Barcellona il 26enne evaso dopo la laurea

E' stato catturato oggi, 17 luglio 2025, a Barcellona Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage nella discoteca di Corinaldo, evaso il 3 luglio dopo aver discusso la tesi di laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Strage discoteca Corinaldo: fermato a Barcellona il 26enne evaso dopo la laurea

Condannato per la strage nella discoteca di Corinaldo, esce in permesso per la laurea ma non rientra in carcere - Era alla Dozza e da tre anni, studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere

Strage discoteca Corinaldo: 26enne condannato esce dal carcere per la laurea e poi fugge - Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della 'banda dello spray', che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 provocarono, a Corinaldo, in provincia di Ancona, la morte di cinque minorenni e di una mamma di 39 anni all’interno della discoteca 'Lanterna Azzurra' durante un concerto di Sfera Ebbasta, non è più rientrato in carcere a Bologna L'articolo Strage discoteca Corinaldo: 26enne condannato esce dal carcere per la laurea e poi fugge proviene da Firenze Post.

Strage di Corinaldo, condannati in appello gestori della discoteca in cui morirono 5 minori e una mamma - Accolte le richieste dell’accusa rappresentanza dalla pm Cristina Polenzani che nella requisitoria aveva parlato di "responsabilità colpose certe".

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona: latitante da due settimane - Dopo due settimane di latitanza, è stato arrestato oggi a Barcellona Andrea Cavallari, 26 anni, evaso dal carcere di Bologna lo scorso 3 luglio. Si legge su notizie.it

L’uomo condannato per la strage di Corinaldo che non era più rientrato in carcere dopo un permesso è stato fermato in Spagna - Andrea Cavallari, uno dei sei uomini condannati per la strage del 2018 alla discoteca di Corinaldo (Ancona), è stato fermato a Barcellona, in Spagna: a inizio mese aveva ottenuto un permesso d’uscita ... Secondo ilpost.it