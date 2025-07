La legge degli automobilisti romani colpisce ancora | parcheggia sulle strisce e picchia il vigile che lo multa

Multato per aver parcheggiato sulle strisce pedonali ha provato a colpire un vigile con un pugno. Un automobilista incivile e violento che oltre al verbale √® stato arrestato. √ą accaduto nella zona di Tor de' Schiavi, a Centocelle, zona dove si conferma l'ormai endemica regola dell'automobilista. 🔗 Leggi su Romatoday.it

