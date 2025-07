Shadow Labyrinth Recensione il PacMan metroidvania che nessuno si aspettava funziona!

Tutti conoscono PacMan: uno dei pilastri assoluti del videogioco, tra i fondatori del media che hanno contribuito a rendere la nostra attuale passione preferita un’industria il cui peso economico e sociale supera da anni quello del Cinema. La palla gialla mangiatutto però è un peso massimo che negli anni ha vissuto “di rendita” sul format geniale che lo ha reso un’icona, fatti salvi esperimenti come il platform 3D che strizzava l’occhio a Mario 64 e poco altro. fino a oggi. Finchè non è diventato il protagonista di un Metroidvania 2D a scorrimento estremamente fisico, in stile Hollow Knight, quindi pure con elementi un po’ “souls” qua e lĂ , sorprendendo con una direzione artistica estremamente oscura e viscerale, un gameplay atipico eppure denso di citazioni all’originale “WakaWaka”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

