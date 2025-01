Ilfattoquotidiano.it - “Casa a prima vista” trema, arriva “Casa contro casa”. Tv8 sfida Real Time con un nuovo programma: ecco quando va in onda e cosa vedremo

Mentre “vita” scalda i motori per tornare sudal 23 febbraio, TV8 rilancia e inserisce nel suo palinsesto con “”, una nuova produzione originale, firmata Banijay Italia, che sarà ininvera nella fascia preserale. Alla conduzione Fabrizio Zampetti, che opera delestate di lusso. Ilfarà tappa nelle principali località italiane, e in ogni città l’esperienza e la visione di Zampetti aiuteranno un suo cliente a scegliere lagiusta per le proprie esigenze. In gara tre proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti, ma solo una sarà proclamata laperfetta.È stato Gianluca Torre, uno dei tre agenti di Milano con Mariana D’Amico e Ida De Filippo, ad annunciare che ilcult ditorna con le nuove puntate il 23 febbraio: “Siamo carichi”, hanno detto attraverso i social.