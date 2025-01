Ilgiorno.it - Memoria tra Elfo e Conservatorio. Intervista al boia, jazz per le vittime

Nel 1971 Gitta Sereny, giornalista britannica, ebrea,per 70 ore Franz Stangl, il "di Treblinka", ex comandante di quello e dell’altro campo di sterminio nazista di Sobibor, nella prigione di Düsseldorf dove sconta una condanna all’ergastolo: "Non fui né sorpresa né dispiaciuta quando morì d’infarto, 19 ore dopo che l’avevo lasciato". Il suo testo è la spina dorsale dello spettacolo ideato da Rosario Tedesco - “In quelle tenebre - La verità è un intreccio di voci“ - in scena domani alle 20.30 al teatroPuccini di Milano, con la partecipazione di sei allievi della Civica scuola di musica Claudio Abbado. Domani anche ilonora la Giornata della: in Sala Verdi alle 20 con “Lo swing di Ezio e Renato Levi. Storie di musica durante la Shoah“. Una narrazione-concerto con la VerdiOrchestra e il musicologo Luca Bragalini, che racconta come "una straordinaria ricerca" abbia "riportato alla luce due figure dimenticate, ma centrali per l’affermazione dela Milano negli anni Trenta".