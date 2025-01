Dobbiamo migliorare

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 23:01:00 Breaking news:L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ammette che la sua squadra si trova in una situazione difficile, ma è fiducioso che la sua squadra possa uscire dalla crisi.Sabato sera i Blues sono caduti 3-1 contro il Manchester City, e il club londinese è sceso al sesto posto.Era la quinta sconfitta stagionale, la stessa cifra di Fulham, Nottingham Forest, Bournemouth e Brighton.Noni Madueke ha portato gli ospiti in vantaggio nelle prime fasi dopo un errore di Abdukodir Khusanov, ma i padroni di casa hanno reagito, con gol di Josko Gvardiol, Erling Haaland e Phil Foden.Maresca ha riflettuto sulla partita, ammettendo di essere frustrato per le occasioni sprecate.Ha detto: “La partita è iniziata molto bene per noi. Abbiamo segnato il primo gol e avremmo potuto segnare il secondo gol due o tre volte.