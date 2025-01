Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un disturbo alimentare sul set di Riverdale. La mia dismorfia corporea è impazzita perché volevo le braccia più magre”: lo confessa Lili Reinhart

ha recitato in una delle serie tv più popolari come “”, nel ruolo di Betty Cooper, eppure l’attrice 28enne non ne conserva un bel ricordo. Proprio durante le riprese della sesta stagione della serie “il 99% dei miei pensieri riguardava il mio corpo e così mi sono semplicemente dissociata da me stessa“, hato alla rivista Self Magazine. “Non mi piace riguardare le immagini di quella stagione o le foto – ha raccontato la-,ero completamente dissociata per tutto quel giorno o per quel scenasentivo continuamente una vocina dentro di me che diceva continuamente ‘il tuo corpo sta cambiando'”. Laha già raccontato dellae ilossessivo-compulsivo, un un post sui social nel settembre 2023. In quella occasione aveva espresso la sua contrarietà alla tendenza, da parte dei media e dei social della glorificazione dellazza estrema.