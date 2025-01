Ilrestodelcarlino.it - Da Ponte Nuovo a via Cella. Al via i lavori per la nuova ciclabile

Partiranno la prossima settimana iper il completamento dellapista, lungo lo scolo Arcobologna, che collegherà l’abitato dia Madonna dell’Albero. L’intervento, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna attraverso i fondi Atuss, ha un valore di 660mila euro e i"verranno completati nella prossima estate", assicura il Comune. "Si procede – dichiara l’assessora aipubblici Federica Del Conte – a completare un intervento fondamentale per la nostra comunità. Il primo tratto, che è già stato terminato, ha riguardato la realizzazione di un percorso protetto in via del Pino a, con termine in corrispondenza di via dell’Ulivo, punto in cui partiranno idi questo secondo e ultimo stralcio. Una volta completato anche questo secondo tratto, prenderà corpo un percorsodi circa 1,2 chilometri".