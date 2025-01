Ilgiorno.it - Visita nei lager per 400 studenti

A ottant’anni dalla liberazione, il Comitato In Treno per la Memoria organizza un viaggio che dal prossimo 27 febbraio al 2 marzo accompagnerà oltre quattrocentodelle scuole lombarde are i campi di concentramento di Mauthausen (nella foto), Gusen, Hartheim ed Ebensee. Un’iniziativa promossa dai sindacati che vuole invitare a riflettere su quel cruciale momento della storia italiana ed europea, per costruire una memoria consapevole tra le nuove generazioni. "Ricordare significa riconoscere che, se da un lato abbiamo vinto tutti liberandoci dalle dittature nazi-fasciste, dall’altro lato non possiamo ignorare le responsabilità storiche italiane", spiega il comitato organizzatore. Nell’ambito di questo percorso educativo, il Comitato organizzerà anche due rappresentazioni teatrali dedicate proprio aglidel monologo “La valigetta nascosta“, scritto e interpretato da Dario Leone: il 28 gennaio a Milano e il 29 gennaio a Pavia.