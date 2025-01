Ilfattoquotidiano.it - Napoli, tutto su Garnacho per sostituire Kvaratskhelia: ha vinto la strategia di Antonio Conte

Forse è un caso più unico che raro. Ma per alzare il livello, l’ha sempre sostenuto: bisogna essere chiari. Indipendentemente da chi si trovi davanti. “Se persi vuole fare qualcosa, la si deve fare come Dio comanda. Altrimenti rimaniamo così”. E seha detto quelle cose pochi giorni fa, è perché chiaro vuole esserlo davvero: quelli che ho vanno bene, ma se si vuole alzare il livello, bisogna sforzarsi. Perchédel suo gruppo ha fiducia davvero, dopo le risposte avute sul campo, ma non vuole acntarsi.La linea dell’allenatore è sempre stata la stessa: così alla Juve, così al Chelsea, così all’Inter e al Tottenham. Da quando gli è stato chiesto di vincere, lui ha cercato di farlo, ma non senza polemiche. O non se ne sarebbe andato via con qualche strascico alle spalle con le rispettive società.