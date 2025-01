Liberoquotidiano.it - Terzo settore: Banco Alimentare, preoccupazione per sospensione attività in Calabria

Roma, 20 gen. (Labitalia) - La FondazioneEts esprime grandeper la situazione in cui si trova ildella, che rischia di sospendere la distribuzione di alimenti a causa della mancata disponibilità della sua attuale sede."Dopo anni dial servizio di migliaia di persone in difficoltà, in cui ildellanon ha mai interrotto la distribuzione di alimenti – nemmeno durante il periodo più difficile della pandemia – sconcerta che oggi venga precluso l'accesso al magazzino agli enti caritativi convenzionati, mettendo a rischio un servizio essenziale per tante persone", dichiara Giovanni Bruno, presidente della FondazioneEts. La necessità di un trasferimento è chiara e ilsi sta già adoperando per trovare una nuova sede.