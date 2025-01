Ilrestodelcarlino.it - Restare vedovi accorcia la vita più agli uomini e in alcune regioni: ecco dove

Bologna, 20 gennaio 2025 –lapiùche alle donne. Lo certifica uno studio dell’Università di Bologna, prima nel suo genere. Se si parla di pensionati maschi che perdono il coniuge – infatti – il rischio di mortalità è del 35% maggiore rispetto ai loro coetanei sposati, mentre per le donne l’incremento è del 24%. Nel 2023 sono state quasi 4,4 milioni le persone rimaste vein Italia. Un evento traumatizzante: lo studio evidenzia in particolare che i primi mesi dopo la morte del coniuge sono quelli più critici, con un sensibile aumento del rischio di mortalità. Ma queste percentuali medie nazionali hannovariazioni sorprendenti traitaliane di residenza e a seconda dello status socioeconomico. Per esempio, la perdita di anni diresidua è più marcata indel Nord, come la Valle d’Aosta e il Veneto, è meno accentuata in Molise o Sardegna.