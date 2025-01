Tvplay.it - Juve, rinforzo da sogno: arriva un Top di Serie A per 35 milioni

grande protagonista sul mercato a Gennaio. Svanito Tomori, i bianconeri puntano un altro top player diAE’ stata una settimana decisamente positiva per lantus. Il pareggio con l’Atalanta e la meritata vittoria contro il Milan hanno rilanciato le ambizioni dei bianconeri in zona Champions League e annullato le critiche ricevute da Motta dopo il ko in Supercoppa e il pareggio (l’ennesimo) subito in rimonta dal Torino.daun Top diA per 35– Tvplay.it (Foto LaPresse)Oltreché sul campo,ntus protagonista anche sul mercato. Nelle prossime ore sarà ufficializzato l’arrivo in prestito di Kolo Muani dal PSG che si aggiunge a quello di Alberto Costa. Il portoghese non sarà l’unicoin difesa per i bianconeri. Nell’immediato post partita contro il Milan, sembrava imminente un nuovo (e decisivo) affondo per Tomori ma la trattativa si è bloccata di fronte alla volontà del difensore di restare in rossonero nonostante un’offerta potenzialmente vantaggio per il club (5per il prestito oneroso più altri 20 per l’obbligo di riscatto).