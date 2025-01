Panorama.it - TikTok bloccato negli Stati Uniti: Trump potrebbe sospendere il divieto e riaprire le trattative

non è più accessibile. Almeno per ora. Il, entrato in vigore il 19 gennaio,però essere sospeso per 90 giorni grazie a un intervento del presidente Donald, rieletto da poco. L'insediamento ufficiale del tycoon è previsto per il 20 gennaio, e un suo intervento sembra essere un’opzione concreta. "La proroga è certamente un’opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo valutare tutti gli aspetti. Se deciderò di agire, lo annuncerò lunedì", ha dichiarato, lasciando aperta la porta a un rinvio che la legge consente in presenza di determinate condizioni. Nei mesi scorsi,aveva inizialmente appoggiato il, ma col tempo ha cambiato posizione, mostrandosi favorevole a un possibile salvataggio del popolare social network. Tra le soluzioni ipotizzate c’è anche una possibile acquisizione dida parte di Elon Musk.