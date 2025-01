Ilnapolista.it - Ottavio Bianchi: «Kvaratskhelia? L’interesse è reciproco, chi può fatturare 75 milioni in un colpo solo?»

: «, chi può75in un?»Se n’è andato: «E non bisogna parlare di tradimento, perché è da un po’ che va così. Lascia un grande calciatore, che però è un’azienda: pensi un po’ quello che gira intorno intorno a chiunque, adesso, social manager, commercialisti, procuratori, preparatori personali. E si muovono capitali, non a caso concede al Napoli 75di euro, una ricchezza. Quanti imprenditori, quante società che non siano calcistiche sono in grado diin ununa cifra del genere? E quanti manager guadagnerebbero quanto Kvara? C’è un interessein un affare del genere e stupirsi non è neppure consentito. L’Atalanta ha vissuto gli stessi tormenti nell’estate scorsa, con l’addio di Koopmeiners: non siamo ai casi isolati».