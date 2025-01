Quifinanza.it - Da deficit a relazioni con l’Europa: cosa aspettarsi da Trump 2.0

“Sebbenesia passata inizialmente in secondo piano, l’ultima visita di Donalda Parigi ha evidenziato come la spesa per la difesa e il ruolo delnel continente torneranno a essere al centro dell’attenzione statunitense”. Lo sottolinea Norman Villamin, Group Chief Strategist di Union Bancaire Privée (UBP)da2.0Durante il suo primo mandato – spiega l’esperto –rimproverò ai leader europei dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato) di non rispettare l’impegno di spesa per la difesa pari al 2% del PIL, come concordato nel 2014. Ci è voluto un decennio perché gli alleati della Nato raggiungessero finalmente questa soglia.Riconoscendo la rinnovata pressione, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha recentemente chiesto un aumento della spesa per la difesa oltre la soglia del 2%.