Prende il via il 4 e 5 febbraio la nuova Stagione della Grandealdi Nexo Studios. Il primo appuntamento sarà condadiFei con Fabrizio Bentivoglio, prodotto da Apnea Film con la pcipazione di METS Percorsi d’e presentato in anteprima alla scorsa Festa deldi Roma.Il docu-film racconta la vita tormentata deldivisionista Giuseppe(1868-1907), celebre per il suo Quarto Stato – esposto al pubblico per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902 e conservato oggi presso la Galleria d’Moderna di Milano – e per la sua capacità di indagare l’animo e la società umana. Esplorando i luoghi in cui visse e la sua sensibilità artistica con la guida di Bentivoglio come “coscienza narrante”,dasvela le emozioni dell’artista e la sua visione della realtà attraverso un raffinato uso di inquadrature ispirate ai colori delle sue opere.