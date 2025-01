Isaechia.it - Amici 24, anticipazioni del 17/01/25: gli esiti delle sfide di Nicolò e Giorgia, due alunni assenti

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di24, che vedremo in onda domenica 19 gennaio su Canale 5 e grazie allesiamo in grado di sapere in anteprima ciò che è accaduto nel talent show condotto da Maria De Filippi.Ecco tutte letratte dal portale Gossip tv:Nessun eliminato.Senza Cri e TrignoFilippucci eConti vincono la sfida.Gara improvvisazione: fai vivere un oggetto mandato dai genitori. Vince Alessio Di Ponzio contro Alessia Pecchia e Francesca Bosco.L'articolo24,del 17/01/25: glidi, dueproviene da Isa e Chia.