Nato Bauer | non ci sono segnali che Cremlino si prepari per pace

Bruxelles, 16 gen. (askanews) – “Non ciche ilsi stia preparando per la”. Lo ha detto l’ammiraglio Rob, presidente del Comitato Militarealla fine della due giorni che ha riunito la massima leadership militare dell’Alleanza a Bruxelles, insieme con numerosi Paesi partner, e dove, ha aggiunto“abbiamo avuto così tante stelle che è stata praticamente una galassia”.ha sottolineato come il presidente russo Vladimir “Putin abbia messo l’economia della Russia sul piede di guerra” e come “la base dell’economia militare cinese si stia espandendo”. Poi l’ammiraglio ha delineato quanto fatto in questi due giorni: “Abbiamo discusso attivamente degli obiettivi di capacità dellae del fatto che porteranno a una distribuzione più uniforme delle capacità”, ha detto.