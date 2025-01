Sport.quotidiano.net - La Signora dei pareggi. Punto d’oro per la Juve. Atalanta, un cuore da Dea

Finisce in parità 1-1 con gol nella ripresa di Kalulu e Retegui il recupero trantus al Gewiss.che fa sicuramente più bene alla(che intanto ha chiuso con il PSG per l’arrivo di Kolo Muani atteso oggi a Torino) arrivata a Bergamo senza attaccanti, e praticamente senza cambi, costretta ad una gara accorta giocata sulle ripartenze. Frena la Dea al terzoo consecutivo dopo quelli con Lazio e Udinese: nerazzurri a 43 punti, a quattro punti dal Napoli capolista che sabato sera sarà al Gewiss per uno scontro che vale come uno so scudetto. Primo tempo equilibrato, con la prevedibile spinta iniziale atalantina che cala dopo un quarto d’ora di pressing alto. Lasale e al ventesimo rischia di consumarsi la vendetta del fischiatissimo ex Koopmeiners, che si libera del connazionale De Roon e dalla sua ‘mattonella’ spara a lato la sua consueta rasoiata di sinistro.