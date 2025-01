Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 16 gennaio: Irene chiede aiuto ad Alfredo, come reagirà Clara?

Leggi su Movieplayer.it

Il9 continua a tenere sulle spine, anche nella puntata di giovedì 16, ma per Odile e Tancredi potrebbe avvicinarsi la resa dei conti: ecco ledella prossima puntata. Il9 torna su Rai 1,sempre alle 16:00, domani, giovedì 16, con una nuova puntata. Mentre Odile deve sperare che il suo piano funzioni, altrimenti la furia del cugino sarà sempre più distruttiva,è con le spalle al muro.Il: Mirella fa una scoperta che la sconvolge Odile ha scoperto che suo cugino vuole delocalizzare la produzione della linea economica della GMM all'estero. Nonostante la ferma opposizione sua e di Umberto, Tancredi non sembra voler indietreggiare. A Odile non resta altro chere l'della sua amica Rosa.