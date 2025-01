Ilfattoquotidiano.it - Ghassan Alian, c’è un generale in Italia accusato di crimini contro l’umanità: ma non l’arresteremo

C’è unisraelianodiin, ma il nostro paese non lo arresta. D’altronde a chiederne il fermo non sono gli Stati Uniti, come nel caso dell’iraniano Abedini, ma una fondazione, la Hind Rajab che ha fatto della “caccia” ai criminali di guerra dell’IDF la propria missione. L’obbiettivo questa volta è il, in queste ore nel nostro paese – anche se non c’è nessuna conferma ufficiale, se non da fonti vicine al militare. La fondazione ha chiesto al tribunale penale internazionale – e all’– che l’ufficiale venga arrestato.L’accusa? “Aver supervisionato il totale assedio di Gaza, tagliando i rifornimenti essenziali come cibo, elettricità e rifornimenti medici”. Questa deliberata politica di deprivazione – continua la motivazione della fondazione – “ha affamato la popolazione, provocando la morte di civili e la distruzione di infrastrutture critiche come ospedali”.